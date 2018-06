Jarne (13) viert verjaardag onder politiebegeleiding 04 juni 2018

Jarne Van Dender lijdt aan een levensbedreigende chronische spijsverteringsziekte. Op zijn dertiende verjaardag gisteren kon de jongen echter even al zijn zorgen vergeten. Zijn grootste wens was om met zijn mini-Tesla naar de buren te rijden om met hun hondjes te spelen. Het enige probleem: Jarne mag niet alleen de straat op met zijn elektrische autootje. Om dat euvel te verhelpen, belde zijn buurman Johan Poppe naar het lokale politiekorps om een escorte te regelen. De Lokerse politie ging met plezier in op het speciale verzoek om de jongeman een onvergetelijke dag te bezorgen. Twee agenten escorteerden hem door de straat op weg naar zijn favoriete honden. "Dit is mijn mooiste verjaardagsgeschenk ooit", glunderde Jarne.





(YDS)