Jan Cools laatste keer aan roer op Lokerse Feesten TIMOTHY HEYNINCK VANAF VOLGEND JAAR VOORZITTER VAN FESTIVAL KATRIJN DE BLESER

26 juni 2018

02u56 0 Lokeren De Lokerse Feesten zijn deze zomer aan zijn laatste editie toe onder het voorzitterschap van Jan Cools. Na de zomer geeft hij de fakkel door aan Timothy Heyninck. De vaste waarden van het festival blijven deze zomer alvast behouden.

"Na zeventien jaar voorzitterschap is het na deze editie van de Lokerse Feesten aan het jong geweld", zegt Jan Cools die intussen zeventien jaar voorzitter is van de Lokerse Feesten. En dat jong geweld wordt Timothy Heyninck (39). "Ik draai al sinds mijn vijftiende mee op de Lokerse Feesten. Zoals zoveel medewerkers ben ik begonnen met het sleuren en klaarzetten van bierbakken, daarna geraakte ik in het team van Toog 4 en intussen zit ik al vijf jaar in het bestuur van de Lokerse Feesten", zegt Timothy die ook al met iets vernieuwend kwam voor de Lokerse Feesten. "Ik stond mee aan de wieg van de Elektropedia Room en nu sta ik samen met Amaury Van Kenhove de pers te woord. Toen ze me vroegen of ik voorzitter wilde worden, heb ik uiteraard met veel plezier dat voorstel aanvaard."





Behalve de voorzitter verandert er nog wat binnen het bestuur. Zo wordt Bart Nonneman ondervoorzitter en Bruno Van Eetvelde zet na bijna twintig jaar als secretaris een stap opzij. Els De Pauw neemt het medewerkerssecretariaat voor haar rekening, terwijl Amaury Van Kenhove voortaan de contacten met de pers zal verzorgen.





Nachtbussen

Voor deze zomer blijft Jan Cools nog even het gezicht van de Lokerse Feesten. "Nieuw dit jaar zijn de nachtbussen die mensen uit de ruime regio niet enkel veilig naar huis brengen, maar ook thuis gaan ophalen. De twee nieuwe lijnen: eentje dat van Stekene langs Moerbeke en Eksaarde naar Lokeren rijdt en een andere die van Zelzate langs Wachtebeke en Zeveneken naar het festivalterrein rijdt. Veilig richting de Lokerse Feesten en even veilig terug naar huis voor enkele euro's dus", zegt Cools. Ook de nachtbussen die er de voorbije jaren al waren, rijden dit jaar uit. Feestvierders uit Lochristi, Gent, Antwerpen, Zele, Dendermonde, Aalst, Sint-Niklaas en Beveren kunnen met de feestbus naar huis.





Nieuw logo

Verder verandert er niet veel aan het concept van de Lokerse Feesten: goede groepen, eten, drinken en alles wat het hartje van de festivalganger begeert. "We schaafden een beetje aan het logo en aan de artwork, maar het gaat om enkele lichte aanpassingen", zegt Cools. "Nagenoeg alle namen van de groepen zijn intussen bekend. Enkel voor donderdagavond is er nog één gaatje in de agenda. Dat is nog heel even wachten. Maar we beloven alvast een lekker, grote, strakke groep", aldus de voorzitter.





Een combiticket voor tien dagen kost 160 euro, de prijs van een dagticket is afhankelijk van de dag. Via de website kunnen ook tickets gekocht worden voor de nachtbussen en voor de camping. Info: www.lokersefeesten.be.