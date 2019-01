Jaar cel voor amokmaker op trein Nele Dooms

30 januari 2019

13u20 0

Lokeren

Lokeren Davy D.V. (38) uit Sint-Gillis-Waas, die op 20 november 2018 voor amok zorgde op de trein, moet van de Dendermondse rechtbank één jaar in de gevangenis. Hij werd ook veroordeeld tot een effectieve boete van 1.600 euro.

D.V. werd tijdens zijn rit op de trein opgemerkt door de treinbegeleider omdat hij onterecht in eerste klasse zat. Toen hij daar een opmerking over kreeg en verzocht werd te verhuizen naar tweede klasse, raakte D.V. meteen over zijn theewater en kreeg het serieus aan de stok met de treinbegeleider. Omdat er een schermutseling ontstond en D.V. daarbij danig agressief was, waarschuwde de treinbegeleider de politie. Toen de trein halt hield in het station van Lokeren, stond een patrouille agenten de agressieveling daar op te wachten. Maar D.V., die overigens dronken was, keerde zijn agressie meteen tegen de politiemannen. Die hadden uiteindelijk pepperspray nodig om de man te kunnen overmeesteren.

D.V. moest zich uiteindelijk wegens opzettelijke slagen en weerspannigheid voor de rechtbank moet verantwoorden. Het parket dagvaardde hem nog diezelfde maand november in snelrecht. “Het was geen opzettelijke slag”, probeerde D.V’s advocaat de rechter te overtuigen. “Hij is eerder onvoorzichtig geweest en heeft per ongeluk een foute beweging gemaakt.” De rechter hechtte daar geen geloof aan en oordeelde streng.