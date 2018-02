Jaar cel met uitstel voor dodelijk ongeval in Nijverheidsstraat 02 februari 2018

Lokeraar Dirk V. is door de politierechtbank van Dendermonde voor zijn dodelijk ongeval veroordeeld tot een jaar celstraf waarvan acht maanden met uitstel. Het ongeval met een zware tol gebeurde op 2 april 2016 in de Nijverheidsstraat in Lokeren. De man reed onder invloed van een te hoge dosis Tramadol de 67-jarige Mariette Gillis aan. Bovendien zat de man op dat moment met zijn rechterbeen in het gips. De man heeft CVS en nam daarom pijnstillers, maar nam er drie keer zoveel dan wettelijk was toegelaten. Hij kreeg het voorschrift van dokter Francis Coucke uit Sint-Gillis-Waas, maar die laatste gaf nooit toestemming om er zoveel te gebruiken. Dat bleek uit het verhoor met de dokter. De beklaagde is ondertussen al een hele tijd bezig met het afbouwen van de medicatie.





Politierechter Peter D'hondt was van oordeel dat het tragische ongeval enkel en alleen te wijten was aan het feit dat hij zijn medicatie naar believen nam en niet meer wist wanneer hij moest stoppen. Hij richtte zich persoonlijk tot de beklaagde. "Al bij al is je straf nog mild gebleven", sprak de politierechter. "Ik raad je wel aan om het gebruik van Tramadol verder af te bouwen in de toekomst." Naast zijn celstraf met uitstel kreeg de man ook een geldboete van 3.000 euro en een rijverbod van drie jaar opgelegd. Bovendien moet hij zich ook aan proeven onderwerpen bij een dokter om zeker te zijn dat hij nog rijgeschikt is.





