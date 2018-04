Ivo (36) schrijft fictieboek over Flandrien 10 april 2018

02u57 0 Lokeren Lokeraar Ivo Creyne (36) heeft afgelopen weekend zijn eerste boek 'Kasseibrand' voorgesteld.

In zijn eerste pennenvrucht kruipt de technisch medewerker van de stedelijke groendienst in de huid van 'Gregory Van Haver', losjes gebaseerd op onze nationale wielerheld Greg Van Avermaet. "Ook andere wielericonen als Frank Vandenbroucke of Marco Pantani vormden een inspiratiebron", verduidelijkt Creyne. "Ik heb altijd een voorliefde gehad voor taal, maar ondanks de aanmoedigingen van voormalige leerkrachten ben ik er nooit mee aan de slag gegaan. Tot nu dus."





Relaas van wielerheld

Het hoofdpersonage van Kasseibrand ligt begraven aan het Bos van Wallers, een legendarische kasseistrook die deel uitmaakt van het parcours van Parijs-Roubaix. "Kasseibrand is het relaas van een wielerheld die met spijt terugkijkt op alles wat hij niet heeft kunnen bereiken. Om research te doen voor mijn boek ben ik zelf de kasseistroken in Noord-Frankrijk gaan verkennen. Dé rode draad die door het boek loopt, zijn de 14 staties van de Kruisweg in het leven van Christus. Zo zijn er ook 14 hoofdstukken in het boek, waarin alle staties een kapstok vormen", verduidelijkt Creyne, die intussen al broedt op een nieuwe roman. 'Kasseibrand' kost 18 euro en kan besteld worden via kasseibrand@inter-actief.be. (YDS)