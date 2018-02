Intrafamiliaal geweld 22 februari 2018

De politie van Lokeren moest dinsdagavond rond 23 uur tussenkomen in de Roomstraat in het kader van intrafamiliaal geweld.





Eén van de betrokkenen, een 21-jarige jonge man, deelde aan een aantal andere personen enkele rake klappen uit. Hij werd gearresteerd. Inmiddels werd hij via de procedure van snelrecht gedagvaard. (PKM)