Interieurzaak Sublim opent expo ‘In ’s winters wit geheugen’ Redactie

28 januari 2019

11u11 2

In de toonzaal van interieurspeciaalzaak Sublim in de Kerkstraat heeft de tentoonstelling ‘In ’s winters wit geheugen’, met werk van kunstenares Anne van Herreweghen, dit weekend de deuren geopend. Voor de tentoonstelling selecteerde de kunstenares een aantal van haar werken in verband met de winter, de stilte, de zee, de lucht en de wolken. De expo toont tal van schilderijen, tekeningen en grafiek en is nog te bewonderen tot zondag 24 maart tijdens een bezoek aan de interieurzaak.