Inschrijven voor kinder-fiets-sneukeltocht 19 juni 2018

Zondag 1 juli is er de tweede editie van de kinder-fiets-sneukeltocht in Lokeren. Deelnemers kunnen vertrekken tussen 13.30 uur en 14.30 op 't Grintehof, Nijsstraat 13 in Lokeren. Van daaruit gaat het parcours van vijftien kilometer via vier landbouwbedrijven waar telkens animatie, hapjes en drankjes zijn. Bij aankomst op 't Grintehof is er nog iets om te sneukelen. Kostprijs: 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot 12 jaar. Inschrijven via isabelle.vandevelde@sky net.be. (KDBB)