Infomarkt heraanleg N70 25 mei 2018

02u41 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in 2019 met de heraanleg van de N70 in Zeveneken. Op maandag 11 juni organiseert het Agentschap samen met de gemeenten een infomarkt om 18 uur in Lochristi (De Kring, Zeveneken-Dorp 23). Tijdens deze infomarkt worden deelnemers geïnformeerd over de plannen. De bebouwde kom wordt duidelijk afgebakend met een rotonde aan de Zavel en met een middeneiland aan de kant van Lokeren. De rijweg wordt versmald en de vrijgekomen ruimte gaat naar nieuwe, comfortabele fiets- en voetpaden. Het wegdek wordt vernieuwd in asfalt. De dorpskern aan de Zeven Eikenen krijgt een volledige facelift. Een nieuw verkeersplein met parkeerplaatsen en comfortabele busperrons en aandacht voor groen. Op die manier wil het Agentschap de leefbaarheid verhogen en verkeersveiligheid van alle weggebruikers verbeteren.





(YDS)