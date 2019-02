Infoavond in Trefpunt rond hernieuwbare energie Yannick De Spiegeleir

20 februari 2019

18u17 0 Lokeren De vzw Parochiegemeenschap Heiende organiseert op dinsdag 26 februari een infoavond rond hernieuwbare energie in zaal Trefpunt.

De parochiezaal werd door recente investering onlangs uitgerust met zonnepanelen en een pelletketel. “Begin dit jaar kreeg de zaal daardoor het ‘CO2 Neutraal’-label”, zegt Erik Van Eetvelde van de vzw Parochiegemeenschap Heiende. “Hieruit blijkt dat ieder van ons zijn steentje kan bijdragen om de klimaatopwarming tegen te gaan.”

Op 26 februari zullen de investeringen toegelicht worden. “Die avond zullen het niet politici of wetenschappers zijn die het woord voeren maar mensen van op het werkvloer die reeds jaren actief zijn bij de realisatie van concrete projecten en installaties. Er zal ook aangetoond worden hoeveel CO2 uitstoot er gereduceerd wordt met dit initiatief en hoe dit zich verhoudt met wat er nog moet worden gerealiseerd in Lokeren tegen 2020”, aldus Van Eetvelde. Gastsprekers zijn zonnepanelenexpert Piet Van Poucke en Ludwig van Wonterghem en Joost Van Hecke die iets meer komen vertellen over het gebruik van pellets en de installatie van een pelletverwarmingssysteem. De infoavond start om 20 uur. De toegang is gratis. Meer informatie via www.trefpuntheiende.be of 0476/98.16.90.