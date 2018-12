Inbrekers op pad, zelfs joggend om 5 uur ‘s ochtends JVS

06 december 2018

16u40 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft vanochtend om 5 uur een verdachte jogger gecontroleerd. Die bleek geseind te staan voor diefstal.

De politie van Lokeren moest woensdagavond uitrukken voor twee pogingen tot inbraak in de Rechtstraat, in een loods en in een muziekstudio. Een effectieve diefstal gebeurde er in de Nieuwe Stationsstraat, waar op hetzelfde adres een fiets werd gestolen uit de tuin en een portefeuille en een gsm uit een voertuig.

De nachtploeg van de politie was vanochtend om 5 uur verbaasd om al op dat vroege uur een jogger tegen te komen. De man trok dan ook de aandacht van de patrouille, die overging tot een controle. De 29-jarige jogger stond ook geseind voor een diefstal. Na het verhoor mocht de man evenwel beschikken.