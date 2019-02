Inbraakpoging in auto op parking horecazaak Kristof Pieters

19 februari 2019

16u17 0

Op de parking van een horecazaak in Lokeren trof een man zijn voertuig aan met inbraaksporen op het portier. Een onbekende dader had geprobeerd om de auto open te breken via het portier langs de bestuurderskant met schrammen op de wagen tot gevolg. De daders waren niet in de auto binnen geraakt.