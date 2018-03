Inbraak in frituur 14 maart 2018

Frituur Sarah & Co aan de Oudeheerweg in Lokeren heeft zondagnacht dieven over de vloer gekregen. De glazen inkomdeur werd stuk geslagen en er werd wisselgeld gestolen. Er was ook veel schade. De frituur bleef gisteren gesloten om alles op te ruimen. (PKM/YDS)