In de clinch over verbouwing CCL VOLGENS OPPOSITIE OMZEILT STAD WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN YANNICK DE SPIEGELEIR

14 maart 2018

02u51 0 Lokeren Groen-fractieleider Björn Rzoska haalt zwaar uit naar het stadsbestuur. Het oppositieraadslid beschuldigt de meerderheid van omzeiling van de wetgeving overheidsopdrachten voor de verbouwing van het Cultureel Centrum. "De projectontwikkelaar mag zelf zijn prijs berekenen."

De gemoederen laaiden maandagavond hoog op tijdens de gemeenteraad. De stad had het dossier over de verbouwing van het CCL aan de agenda toegevoegd als een punt met spoedeisendheid. "Een uitzonderlijke maatregel, maar de aannemer heeft getalmd om ons cijfers door te geven en de start van de werken is gepland op 1 april", motiveerde burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) de hoogdringendheid.





Het gebruik van de spoedprocedure viel in slechte aarde bij de oppositie die de stukken van het dossier slechts enkele dagen voor de start van de gemeenteraad ontvingen. Zowel Groen, sp.a, Vlaams Belang en N-VA stemden tegen waardoor de vereiste tweederdemeerderheid voor de behandeling van het punt niet werd gehaald.





"De vergunning aan projectontwikkelaar Willemen werd afgeleverd in 2016. Toen al was er sprake van de verbouwing van het Cultureel Centrum én in november werd aan de Raad van Bestuur van het CCL gemeld dat alles was uitgeklaard met Willemen. Dan kan het toch niet zo moeilijk zijn om dit dossier tijdig aan de gemeenteraad voor te leggen", aldus Rzoska. Volgens het gemeenteraadslid omzeilt de stad ook de wetgeving op overheidsopdrachten. "Willemen mag zelf het bestek opmaken voor de verbouwing van het CCL. Het is ver gekomen in onze stad als een projectontwikkelaar die een aantoonbaar belang heeft, zelf zijn prijzen mag berekenen."





Gesloten tot eind dit jaar

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) kan niet lachen met de beschuldigingen. "Dit dossier ligt perfect in lijn met de wetgeving op overheidsopdrachten", benadrukt hij. "De offerte van de aannemer past in het grotere geheel van werken in de omgeving. Alles is getoetst door de financieel beheerder en het directieteam van de stad. Het is ook jammer dat de oppositie dit punt niet inhoudelijk wilde behandelen op de raad zelf. Geregeld dienen raadsleden vragen in vlak voor de start van de gemeenteraad, waarbij we als stadsbestuur altijd onze goede wil tonen en zo goed mogelijk trachten te antwoorden."





Het dossier zal nu behandeld worden op een vervroegde raadszitting voor 1 april. Vanaf de start van de verbouwing zal het Cultuurcafé ook dicht zijn tot het einde van het jaar. Daarom werd de lopende concessie stopgezet en gaat de stad op zoek naar een nieuwe concessionaris. De huidige uitbaters wilden niet reageren op het nieuws. "Geen commentaar", klinkt het.