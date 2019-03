Ilse Van Eetvelde keert terug naar de politiek en kiest Groen Yannick De Spiegeleir

27 maart 2019

18u28 0 Lokeren De komende verkiezingen staat voormalig parlementslid Ilse Van Eetvelde uit Lokeren op de 6de plaats van de Vlaamse lijst bij Groen.

“Als we met z’n allen ons comfort, onze gezondheid, ons geluk en onze toekomst niet willen verliezen, is het hoog tijd om met gezond verstand te kiezen. En daarbij gaat het niet om een politiek voor de happy few, wel om kennis en technologie slim in te zetten voor iederéén", motiveert Van Eetvelde (ex-CD&V) haar beslissing.

Fractieleider Björn Rzoska is in zijn nopjes met de stap van Van Eetvelde: “Ilse heeft 12 jaar politieke ervaring op lokaal, provinciaal én nationaal niveau. De voorbije jaren verdween de politiek op de achtergrond door haar groot gezin en de uitbouw van haar zaak. Uit verschillende gesprekken bleek de politieke microbe nog steeds groot bij Ilse en ik ben dan ook blij met haar stap naar Groen.”

Het vertrouwen van Groen in Van Eetvelde is groot. Ze komt meteen terecht op de 6de plaats voor het Vlaams parlement. “Het was een warm welkom en dat ik als onafhankelijke dat voorstel kreeg, sterkt me in de overtuiging dat Groen openstaat voor nieuwe mensen. Ik ga voluit campagne voeren om het groene gedachtegoed nog sterker op de kaart te zetten in Vlaanderen”, aldus Van Eetvelde.