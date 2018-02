Illegalen houden cafés open 27 februari 2018

De politie van Lokeren heeft samen met enkele andere inspectiediensten zoals Toezicht Sociale Wetten, RVA en RSZ vijf drankgelegenheden gecontroleerd. Eén van de zaken werd opengehouden door een persoon die illegaal in het land verblijft. Hij werd bestuurlijk aangehouden. Bij de fouillering van deze persoon vonden agenten ook een geldsom waarvan de herkomst niet meteen duidelijk was. Om die reden werd het geld in beslag genomen. Ook een andere zaak werd opengehouden door twee personen die illegaal in het land verblijven. Eén van hen vluchtte weg, maar hij had een slechtere conditie dan de agenten en kon geklist worden. De andere uitbater had een hoeveelheid cannabis op zak die wees op drugdealing. Beide personen werden bestuurlijk aangehouden in het kader van illegaal verblijf. Bij de huiszoeking werd nog een geldhoeveelheid teruggevonden die in beslag werd genomen. Uiteindelijk werd de zaakvoerder en één van de bestuurlijk aangehouden personen gerechtelijk aangehouden en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. In een andere zaak stelden de RSZ-inspecteurs een proces-verbaal op. (PKM)