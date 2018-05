Illegalen aangetroffen 25 mei 2018

De politie van Lokeren heeft 51-jarige Hongaar opgepakt. De man lag te slapen op een bank in de Veerstraat en kon wel een opfrisbeurt gebruiken. In opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken werd hij korte tijd later al terug vrijgelaten. De politie trof de man later opnieuw aan in de wachtzaal van het ziekenhuis, waar hij zich probeerde te nestelen. Hij werd nogmaals opgepakt. Ook in de Heirbrugstraat werd een illegaal betrapt bij een verkeerscontrole. De 60-jarige passagier met Marokkaanse nationaliteit bleek illegaal in het land te zijn. Hij werd bestuurlijk aangehouden en kreeg uiteindelijk van de Dienst Vreemdelingenzaken een bevel om het grondgebied te verlaten. (PKM)