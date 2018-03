Illegaal van trein gezet 15 maart 2018

02u50 0

Een 17-jarige Egyptenaar, die illegaal in het land verblijft, is dinsdag iets voor 14 uur in Lokeren uit de trein gezet omdat hij geen ticket had. De politie nam contact op met de Dienst Voogdij van niet-begeleide minderjarigen die illegaal in het land verblijven. Uiteindelijk mocht hij na verhoor beschikken. (PKM)