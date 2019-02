Illegaal van trein geplukt in station van Lokeren Kristof Pieters

19 februari 2019

Een treinconducteur stelde maandag vast dat een reiziger niet in het bezit was van een ticket. Toen de politie van Lokeren de man controleerde, bleek dat hij geen identiteitskaart kon vertonen, enkel een vervallen bevel om het grondgebied te verlaten. Toen de man zich dan ook nog eens 10 jaar vergiste in het noteren van zijn geboortedatum werd hij bestuurlijk aangehouden. De politie wacht nu op een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken in Bussel.