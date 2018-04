IDM-vrijwilligers halen 6 ton afval op 11 april 2018

Moerbeke-Waas





De Grote Lenteschoonmaak van afvalintercommunale IDM en Mooimakers heeft in totaal meer dan zes ton afval opgekuist in de straten van het werkingsgebied van IDM, dat in onze regio actief is in Lokeren en Moerbeke. Iedereen die wou, kon de afgelopen wekend de handen uit de mouwen steken om een stukje buurt zwerfvuilvrij te maken. IDM stond hen bij met materiaal en haalde achteraf het afval op. Samen met de Propere Pioniers gingen er tijdens deze lenteschoonmaak nog zo'n 2.850 vrijwilligers op zwerfvuiljacht. Onder hen waren er ook 2.000 leerlingen die het goede voorbeeld gaven. Gewapend met grijpstok, handsschoenen en afvalzakken verzamelden ze samen 6.260 kg zwerfvuil.





(YDS)