Hulpvaardige man bestolen 13 maart 2018

02u57 0

Een 70-jarige man is in Lokeren bestolen toen hij geld schonk voor hulp aan vluchtelingen. De man werd vrijdag om 17 uur aangesproken door een vrouw nadat hij geld had afgehaald aan een bankautomaat in het centrum van de stad. De man schonk een beperkt bedrag, maar stelde kort nadien vast dat een groot bedrag uit zijn portefeuille was genomen. De politie onderzoekt de camerabeelden. (PKM)