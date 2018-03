Hulpvaardige bejaarde beroofd 16 maart 2018

Een 80-jarige bewoonster uit de Eekstraat in Lokeren is woensdagmiddag beroofd. De vrouw liet rond 14 uur een man binnen die om een glas water vroeg. Toen de vrouw terugkwam uit de keuken met een fles water, vroeg de man of hij een glas kon krijgen. Terwijl de vrouw opnieuw naar de keuken ging, stal de man haar portefeuille die in een handtas stak. Het slachtoffer zag dit gebeuren en probeerde de man te stoppen. De dader gaf haar een duw en vluchtte weg in een klaarstaande auto. (PKM)