Huis van het Kind viert feest 27 januari 2018

Het Huis van het Kind heeft sinds kort zijn eigen stek in het sport- en jeugdcomplex.





Om dat te vieren stelt de instelling haar deuren open op zaterdag 3 februari van 10 tot 14 uur. Er is een speelterrein voor de allerkleinsten en van 10.15 tot 11 uur wordt de nieuwe tuttenboom in gebruik genomen. Alle kindjes die hun tutje afgeven krijgen een kleine attentie. Verder is er ook een springkasteel, grime en haartooi en staan er een huifkarrentocht en kinderrechtenwandeling op het programma.





Meer informatie is te verkrijgen via het telefoonnummer 09/340.95.31 of nele.bulens@lokeren.be. (YDS)