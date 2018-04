Horzel speelt Feuergesicht 27 april 2018

In kunstencentrum De Wasserij op het Zand kan je de komende week toneelgezelschap Horzel aan het werk zien. Ze brengen het stuk 'Feuergesicht' op de planken. Er zijn voorstellingen aanstaande zaterdag, zondag en maandag en op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 mei telkens om 20.15 uur. De regie is in handen van Marc Beuseling. Tickets en info via www.tghorzel.be. (YDS)