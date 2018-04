Horecazaken moeten inkijk geven 25 april 2018

De politie van Lokeren heeft zondag acht horecazaken gecontoleerd. Daarbij gingen ze na of er een inkijk mogelijk is in de zaak tijdens de openingsuren en of de buitendeur niet afgesloten wordt, zoals het politiereglement van Lokeren het voorschrijft. Eén zaak werd voor een tweede keer geverbaliseerd op beide inbreuken. De zeven andere zaken werden geverbaliseerd en aangezet om de folie, die een inkijk in hun zaak onmogelijk maakt, te verwijderen. In totaal werden 65 personen gecontroleerd, zowel uitbaters als klanten. Er werden twee personen aangetroffen die illegaal in het land verbleven. Zij werden bestuurlijk aangehouden. Eén klant bleek ook geseind te staan, onder meer voor betekening van een rijverbod. (PKM)