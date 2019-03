Horecazaak ‘De Zoete Uitspraak’ blaast nieuw leven in oud vredegerecht: “Elk product is van topkwaliteit” Yannick De Spiegeleir

14 maart 2019

08u00 0 Lokeren Na jaren van leegstand heropent het voormalige vredegerecht Kasteel Van Duyse zaterdag als horecazaak ‘De Zoete Uitspraak’. Het totaalconcept van de familie Schepens omvat onder meer een ijssalon, chocolaterie, brasserie en gin- en wijnbar. “Onze artisanale pralines behoren tot de Rolls Royce van de Belgische chocolade”, zegt Genevieve Schepens.

‘Het verdict is gevallen en de uitspraak is zoet’. Met die spitante slagzin heropent de familie Schepens zaterdag de deuren van het kasteel Van Duyse waar tot 2010 het Lokerse vredegerecht was gehuisvest. Het Lokerse stadsbestuur zette het bijzondere pand in de vitrine, maar toch was het jaren wachten op een definitieve herbestemming. “Ik speelde al drie jaar met het idee om een pannenkoekenhuis te openen. Toen het kasteel een jaar geleden op de markt kwam, hebben we besloten om de sprong te wagen”, zegt Geneviève Schepens. Op amper 8 maanden tijd restaureerde de familie, die met Edelweis in Doorslaar al een gekende zaak heeft het Kasteel Van Duyse in al zijn glorie.

De Zoete Uitspraak is echter veel meer geworden dan een pannenkoekenhuis. De horecazaak met allure biedt voor ieder wat wils. Wie de chocolaterie op het gelijkvloers binnenwandelt, waant zich in het mondaine Parijs. Een levensgrote luster zet al het zoete lekkers dat Tiny Schepens aanbiedt in de kijker. In de aanpalende kamers kan je snuisteren in de geschenkenwinkel.

Even verderop wordt je in de tearoom annex koffiebar op je wenken bediend door een gediplomeerde theesommelier en barista. “Al onze mensen hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd. Elk product dat we aanbieden is van topkwaliteit”, benadrukt Genevieve, wiens dochter Aurélie ook meestapt in de zaak. Bij die exquise koffie en thee kan je proeven van het zelfgemaakt ijs of patisserie van Nadine Martens.

Voor wie houdt van iets hartiger is er brasserie ‘Het Gerecht’. Chef Laurian Vande Vijver verdiende zijn sporen eerder als sous-chef in het gerenommeerde Auberge du Pêcheur. Boven de tafels lachen de gerestaureerde plafondschilderingen met engeltjes je toe. De kaart biedt een gevarieerd aanbod van garnaalkroketten tot Oosters geïnspireerde gerechten. Nog op de eerste verdieping kan je in de ‘Mamounia Room’ genieten van de tapas, cocktail, wijn- en ginbar. Tot slot is ook het kapelletje in de tuin gerenoveerd en vrij toegankelijk voor de bezoekers.

‘Het Vredegerecht – De Zoete Rechtspraak’ opent de deuren op zaterdag 16 maart vanaf 9 uur. De eerste 200 bezoekers krijgen een geschenkje. De zaak is elke week open van dinsdag tot zaterdag telkens van 9 tot 22.30 uur.