Horeca, bakkers en slagers scharen zich achter #wijzijnlokeren-feest Yannick De Spiegeleir

14 maart 2019

18u08 5 Lokeren Onder de verbindende vlag van #wijzijnlokeren zetten de fans van Sporting Lokeren zondag een fandorp en toekomstmars op poten voor de laatste thuismatch tegen Cercle Brugge. Ook de Lokerse horeca, bakkers en slagers verlenen hun medewerking aan het evenement.

De aftrap van het evenement wordt gegeven door kapitein Killian Overmeire, samen met Olivier Deschacht, Davino Verhulst en trainer Glen De Boeck. Bart Van Avermaet is de gastheer op het podium. Nadien volgt een plejade aan dj’s die allen gecharmeerd zijn door de actie en mee het feest willen bouwen: KingCat & Catzilla opent de debatten, om 14.10 uur draait dj Contraddict, om 14.50 staat Radio Rommelmarkt op het podium en vanaf 15.30 uur laat Dirk Stoops de Markt ontploffen zoals hij ook deed bij de bekerfinales van 2012 en 2014.

Vier togen op Markt

“We verwelkomen de supporters op de Markt van Lokeren vanaf 12.30 uur. Daar vindt op dat ogenblik de start plaats van de Omloop van het Waasland. Vanaf de middag gaan de togen en de eetkramen op de markt open en start het feest. Koers en voetbal: een schoon huwelijk. De togen worden uitgebaat en bemand door 4 cafés: de Balans, de Madox, de Falstaff en de Bar Bazaar. Dat is op zich een unicum: deze vier cafés sluiten de eigen deuren en gaan tezamen de togen doen”, zegt Hérie.

Niet alleen de horeca sloeg de handen in mekaar, ook de Lokerse bakkers deden dat. Zij zorgen voor twee foodtrucks op de Markt. In de ene wagen zullen ze Lokers gebak en andere zoetigheden aanbieden. De andere wagen verkoopt hartige hapjes. Dankzij de Lokerse slagers – die helaas zelf niet aanwezig kunnen zijn want ze hebben die middag hun al langer geplande feest – zullen er onder meer Lokerse Paardenworsten zijn.

In stoet naar Daknamstation

Vanaf 16 uur trekken de supporters in stoet naar het Daknamstadion. Daar verwelkomt de club de supportersschare en doet mee haar duit in het feestzakje met extra togen, dj’s en een happy hour na de wedstrijd tegen Cercle.

“Met de actie #wijzijnlokeren willen heel veel supporters een positief signaal geven. Wat ook onze toekomst is – in welke afdeling we ook spelen – wie ook de spelers zijn – wie ook de club leidt: Sporting Lokeren is en blijft onze club en is verbonden met de hele lokale gemeenschap: de supporters, de middenstand, de bedrijven, de stad… Wij allen zijn de toekomst, want #wijzijnlokeren!”, klinkt het.