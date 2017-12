Hoogteregelaars vanaf januari op plaats 02u51 0 Lokeren In de nasleep van de werken aan de N47 voerde het Lokerse stadsbestuur enkele maatregelen in om het sluipverkeer van en naar de industriezones definitief te weren.

Enkele straten werden intussen geknipt. Gemeenteraadsleden Philippe Van Streydonck (N-VA) en Alain Debbaut (Groen) informeerden bij schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open VLD) naar de plaatsing van hoogteregelaars. "De werken zijn intussen al een maand achter de rug, maar de hoogteregelaars ontbreken nog en de woonstraten krijgen nog steeds te kampen met sluipverkeer", zegt Van Streydonck.





Van Rysselberghe vraagt om nog even geduld te oefenen. "De hoogteregelaars worden binnenkort geleverd en zullen in de tweede helft van januari geïnstalleerd worden. De nieuwe verkeerssituatie vergt een aanpassing voor iedereen. GPS-toestellen zijn er nog niet op afgesteld wat ervoor zorgt dat er zich nog verkeer verplaatst door de woonstraten dat er niet moet zijn. Dit probleem zal zichzelf in de toekomst oplossen. Het nieuwe kruispunt op de N47 heeft alvast bewezen dat het de toevloed aan extra verkeer kan slikken."





(YDS)