Hondenweer houdt City Trail van nieuw deelnemersrecord: 1.800 lopers trotseren regen en wind Yannick De Spiegeleir

09 december 2018

10u57 0

De zesde editie van de avontuurlijke stadsloop City Trail heeft zaterdagavond 1.800 sportievelingen op de been gebracht. Al joggend verkenden zij Lokerse trekpleisters zoals het Durmebad en het Daknamstadion. “Er blijft nog ruimte om te groeien”, klinkt het bij de Lokerse atletiekvereniging AVLO.

De afgelopen vijf jaar zette AVLO telkens een puike prestatie neer met de organisatie van de City Trail. Het eerste jaar zorgden 12 atleten van de atletiekvereniging nog voor een nieuw Guinness wereldrecord door sneller dan wie ooit 100 kilometer op de loopband af te leggen.

Intussen is de recreatieve kerstloop uitgegroeid tot het grootste sportevenement in het Waasland en groeide het deelnemersaantal jaar na jaar. Met 1.650 voorinschrijvingen leek een nieuw record in de maak, maar door de slechte weersomstandigheden klokte het totaal aantal lopers zaterdagavond af op 1.800. “Een mooi aantal gezien het weer. Om het evenement voor iedereen aangenaam te houden, mikken we op maximum 2.500 deelnemers. Groter willen we niet worden, maar er blijft dus nog ruimte om te groeien”, zegt AVLO-voorzitter Patrick Van Waes.

Ondanks de stevige wind en de plensbuien spotten we toch vooral tevreden gezichten bij de deelnemers. Al joggend ontdekten zij nieuwe Lokerse hotspots zoals het Durmebad, het voetbalveld van eersteklasseclub Sporting Lokeren of jeugdhuis Okapi. “Met de steun van het Lokerse stadsbestuur zijn we er ook in 2018 in geslaagd verschillende belangrijke Lokerse trekpleisters op te nemen in ons parcours”, vertellen Berten De Vleeschauwer en Levi Hoste van atletiekvereniging AVLO. “Jaar na jaar dagen we onszelf uit om een uitdagend parcours samen te stellen. Nog geen enkele City Trail was tot hiertoe dezelfde en ook deze editie werd opnieuw een ware ontdekkingstocht door de stad.”

Na de passage in het Daknamstadion liep het voor sommige lopers wel een beetje mis toen zij de verkeerde kant werd opgestuurd langs het parcours, maar uiteindelijk bereikte iedereen zonder problemen de eindbestemming: de Oscar Van Rumste-atletiekpiste aan de Sportlaan. Een kleine valse noot op een voor de rest vlekkeloze organisatie. “We zullen dit voorval zeker evalueren en bekijken hoe we dit naar volgend jaar kunnen vermijden”, zegt Van Waes.

Sowieso betekent de mooie opkomst voor de City Trail ook goed nieuws voor vijf goede doelen uit onze regio, want net als vorig jaar stond de kerstloop opnieuw volledig in het teken van de Warmste Week. In totaal werd maar liefst 5.000 euro opgehaald. Een som die zal verdeeld worden over vzw’s De Sperwer, Alderande, WZC De Kolleblomme, Moerenlopers en Emiliani.

Wie graag loopt voor het goede doel kan zich vanaf maandag 10 december opnieuw inschrijven voor de ‘Warmloop’. Vanuit Lokeren, Zele en Eksaarde lopen de deelnemers op 20 december naar het provinciaal domein in Puyenbroeck waar dan de ‘Warmste Week’ plaatsvindt.