Hof Ter Clipsen legt restaurantbezoekers culinair in de watten Yannick De Spiegeleir

22 november 2018

Een verse broccolisoep met waterkers, kalkoentournedos met fijne boontjes en aardappelen in de oven als hoofdgerecht en als dessert verse fruitsla. Naar aanleiding van de ‘Week van de Smaak’ werden de bewoners en gasten van Hof Ter Clipsen vandaag in de watten gelegd in het restaurant van de seniorenresidentie. “Het was heel lekker”, getuigt Guido Naudts, die samen met zijn vrouw en bevriend koppel gezond kwam lunchen in Ter Clipsen. Eerder deze week werd er ook al een gezond ontbijt geserveerd in het kader van de ‘Week van de Smaak’. “Het is niet altijd bekend, maar iedereen is hier, mits reservatie, welkom om te komen eten”, nodigt animatrice Els Vanheck uit. “In december organiseren we ook nog een workshop ‘elke dag mooi’ waarvoor iedereen kan inschrijven én een kerstmarkt die vrij toegankelijk is.” Voor meer informatie kan je surfen naar www.hofterclipsen.be of de facebookpagina ‘Hof Ter Clipsen’.