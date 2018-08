Hoe op het festivalterrein geraken? Parkeren, feestbussen en andere mobiliteitsweetjes Lokerse Feesten 01 augustus 2018

02u26 0 Lokeren Parkeren aan de feestzone wordt bijna onmogelijk tijdens de Lokerse Feesten. De organisatie voorziet enkele alternatieven in de vorm van nacht- en shuttlebussen. Alles op een rijtje.

Bezoekers van de Lokerse Feesten die met de auto komen, parkeren best in industriezone E17/1. Vanaf daar rijdt een shuttlebus naar het festival. Die bussen rijden hun eerste rit anderhalf uur voor het eerste optreden van die dag. De hele avond rijden ze van parking naar festivalterrein en terug tot 2.30 uur. "Bezoekers die toch op zoek gaan naar een parkeerplaats dichter bij het festivalterrein zullen zich alleen maar vastrijden in het centrum van Lokeren", zegt voorzitter Jan Cools.





Wie niet te ver woont, kan best met de fiets naar de Lokerse Feesten komen. "Ook onze medewerkers komen in de mate van het mogelijke met de fiets", zegt Cools. "We voorzien een reeks fietsenrekken die een plekje krijgen tussen het festivalterrein en het zwembad. Zo kunnen alle sportievelingen hun fiets netjes parkeren."





Voor bezoekers die met het openbaar vervoer naar de Lokerse Feesten komen, worden nachtbussen ingelegd. Die vertrekken om 2.45 uur aan het treinstation in Lokeren. Er rijden bussen op vier lijnen uit met eindbestemmingen Gent Dampoort, Antwerpen Berchem, Aalst station en Beveren station. De bussen houden onderweg enkele keren halt. Onder andere in Lochristi, Zele, Dendermonde en Sint-Niklaas.