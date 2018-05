Hitte zorgt voor veel heethoofden 01 juni 2018

De hitte zorgt ervoor dat bij veel mensen ook het temparement in het rood gaat. politie van Lokeren noteerde woensdag opvallend veel tussenkomsten waarbij ze heethoofden uit elkaar moest scheiden. Om 10 uur kreeg een 30-jarige man in de Lepelstraat een vuistslag in het gezicht van een kennis. Het motief was voor niemand echt duidelijk. Om 14.25 uur viel in het centrum van Lokeren een 19-jarige leerling een 16-jarige leerling aan. Een leerkracht kon de partijen scheiden.





Een halfuurtje vlogen dan weer twee 14-jarige meisjes elkaar in de haren op het Stationsplein. Er werd ook nog een proces-verbaal opgesteld voor mondelinge bedreigingen. Tot slot belandde een 30-jarige man woensdagnacht in de cel omdat hij iets te diep in het glas had gekeken. (PKM)