Heirbrug brengt blijspel in rommelkamer 24 januari 2018

Het lokale toneelgezelschap van de Lokerse Heirbrugwijk staat vanaf vrijdag op de planken met het blijspel 'Het rommelt in de rommelkamer'. De regie is in handen van Hugo Hubrecht. Na 50 jaar willen Werner en Mimi hun huwelijksnacht nog eens overdoen in dezelfde hotelkamer als toen. Deze kamer wordt intussen niet meer verhuurd, zij is omgebouwd tot rommelkamer. Toch willen zij absoluut hun gouden huwelijksnacht doorbrengen in die kamer. Zij kopen een kamermeisje om om hen erin te laten.





Er zijn voorstellingen gepland het komende weekend op vrijdag en zaterdag vanaf 20 uur en op zondag vanaf 15 uur. Ook volgend weekend zijn er twee voorstellingen op vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari telkens vanaf 20 uur. Tickets kosten 9 euro en zijn verkrijgbaar via hugo_hubrecht@hotmail.com of 09/348.83.90. (YDS)