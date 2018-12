Heiende krijgt opnieuw slagerij: Kurt & Leen uit Zeveneken openen tweede zaak in Lokeren Yannick De Spiegeleir

03 december 2018

19u52 0 Lokeren Goed nieuws voor de liefhebbers van fijne vleeswaren in Heiende. Na 7 jaar krijgt de Lokerse wijk opnieuw een slagerij. In het voormalige pand van slagerij De Messemaecker openen Kurt & Leen uit Zeveneken begin volgend jaar hun tweede vestiging. “Heiende voelt voor ons een beetje als thuiskomen”, zegt het slagerskoppel.

Sinds de sluiting van slagerij De Messemaecker in 2011 waren de inwoners van Heiende aangewezen op andere Lokerse slagers voor hun charcuterie of stukje biefstuk, maar daar vanaf februari 2019 dus verandering in dankzij Kurt Van De Winckel en zijn vrouw Leen De Waele van de gelijknamige kwaliteitsslagerij in Zeveneken. Oplettende passanten had het misschien al opgemerkt dat er nieuw leven op komst is in de leegstaande zaak, want op de poort prijkt een levensgroot varken.

Als bestuurslid van de Lokerse beenhouwersbond is Kurt zeker geen onbekende in Lokeren. “Mijn moeder is bovendien afkomstig van Heiende en de leverancier van ons Belgisch witblauw-rundsvlees is een boer uit de Gaverstraat. “Heiende voelt dus een beetje als thuiskomen”, zeggen Kurt en Leen.

De opportuniteit om een tweede zaak te openen, komt niet ongelegen voor het koppel. Met hun zaak in Zeveneken worden we binnenkort geconfronteerd met ingrijpende werken aan de N70 in de dorpskern. “In plaats van bij de pakken te blijven zitten, hebben we besloten om hier een tweede zaak te openen. Bovendien is deze slagerij uiterst goed gelegen en genoot ze in het verleden een uitstekende reputatie. In Heiende-dorp is er heel wat passage”, zegt Kurt. “Voor alle duidelijkheid: ook onze zaak in Zeveneken blijft ten allen tijde open, ook tijdens de werken.” Momenteel zijn Kurt en Leen wekelijks in de weer om de zaak in Heiende voor te bereiden op de opening.

De inwoners van Heiende kunnen zich dus nu al beginnen verlekkeren op ’s lands beste paté: een bekroning die Kurt in het verleden meermaals in de wacht sleepte. Ook de bereiding van een ‘cuberdonpaté’ staat op het palmares van de slager. “Nu we een slagerij openen in Lokeren zullen we ook de échte Lokerse paardenworsten kunnen aanbieden en we zijn ook gespecialiseerd in barbecues”, verzekeren Kurt en Leen. De slagerij in Heiende zal dezelfde openingsdagen hanteren als in Zeveneken: donderdag wordt de vaste sluitingsdag. “Alles zal bereid worden vanuit de slagerij in Zeveneken. Doordat beide zaken niet zover van elkaar liggen, is dat praktisch haalbaar”, verduidelijkt Kurt.