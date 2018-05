Harrouch bekritiseert heraanleg Torenstraat 29 mei 2018

Gemeenteraadslid Suleyman Harrouch (Groen) is niet te spreken over de toegankelijkheid van de Torenstraat na de heraanleg van de centrumstraten. Dat bleek op de jongste gemeenteraadszitting. "Het stadsbestuur heeft de boodschap voor een betere toegankelijkheid nog steeds niet begrepen. Ik daag u uit om een wandeling te organiseren met rolstoelgebruikers en naar hun mening te peilen", aldus het raadslid. Schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) is niet akkoord. "We verschillen duidelijk van mening. Bovendien is de heraanleg gebeurd in overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed." Harrouch wuifde dat laatste argument weg. "Volgens mijn informatie zijn enkel de gevels in de Torenstraat beschermd en niet de straatstenen." (YDS)