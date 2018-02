Harmonie Sint-Cecilia viert 175-jarig bestaan 09 februari 2018

Op het stadhuis van Lokeren zijn de leden en het bestuur van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Eksaarde in de bloemetjes gezet door het stadsbestuur. In 2018 bestaat de Harmonie exact 175 jaar en dat wordt gevierd met een bijzonder feestprogramma ter ere van het jubileum. Zo plant de Harmonie onder meer een plaatselijke 'Proms' in de sporthal in het weekend van 11 en 12 mei en op 20 oktober vindt er een herdenkingsconcert plaats naar aanleiding van het einde van de Eerste Wereldoorlog in het CCL.





(YDS)