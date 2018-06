Handtasdief gevat 29 juni 2018

De politie van Lokeren kreeg woensdag de melding dat er personen rondliepen op de terreinen van het voormalig slachthuis in de Oude-Bruglaan. De agenten troffen twee personen aan: een 44-jarige man en een 20-jarige vrouw. De vrouw was in het bezit van verdovende middelen.





Ze werd meegenomen naar het commissariaat voor verder onderzoek. De politie kon haar ook linken aan de diefstal van een handtas op 5 juni in een warenhuis in Lokeren. (PKM)