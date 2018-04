Handtasdief (16) opgepakt 25 april 2018

De recherche van de politie Lokeren heeft een diefstal met geweld opgelost. Op 31 maart werd een 63-jarige vrouw in de buurt van de sporthal in de Sportlaan beroofd van haar handtas door een duo. Een deel van de buit werd kort nadien in de omgeving teruggevonden. De twee waren te zien op de camerabeelden terwijl ze wegvluchtten. De recherche kwam twee verdachten op het spoor: een 16-jarige en een 18-jarige jongeman. Eén van hen had een verblijfplaats in Lokeren, de andere in Gent. Beiden werden verhoord. (PKM)