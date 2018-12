Handtas gestolen uit winkelkarretje Kristof Pieters

28 december 2018

Een 53-jarige vrouw werd donderdag het slachtoffer van een handtasdiefstal. Deze hing aan haar winkelkarretje tijdens het winkelen in een warenhuis gelegen in de Tweebruggenstraat. Dezelfde dag werd in dezelfde winkel een 52-jarige man betrapt bij de diefstal van sigaretten. Zijn kompaan kon wegvluchten. De politie kamde nog tevergeefs de buurt uit.