Handelaars verloten diamant ter waarde van 500 euro 23 februari 2018

02u44 0 Lokeren Een twintigtal handelaars in het Lokerse kernwinkelgebied slaan de handen in elkaar voor een bijzonder evenement. In het weekend van vrijdag 2 tot en met zondag 4 maart organiseren ze de eerste editie van 'Art Meets Fashion'.

Blikvanger is de actie 'Diamond Bubbels' op vrijdagavond. Tijdens een laatavondshopping maken klanten bij elke aankoop kans om een échte diamant te winnen, ter waarde van 500 euro. "In totaal zijn er 300 steentjes in omloop waarvan 299 nepexemplaren en één echte diamant van 0,2 karaat. Juwelier Van Ruyskensvelde zal eigenhandig de edelsteen verifiëren", verduidelijkt Veerle Hofman. "Art Meets Fashion loopt samen met de kijkdagen bij veilinghuis en kunstgalerij De Vuyst in de Kerkstraat. Gelijktijdig met de kijkdagen organiseren de deelnemende winkels opendeurdagen", vult Sophie Snoeck aan. Op zondag 4 maart is er een nieuwe editie van Lokeren on the catwalk met een modeshow waarbij modellen en klanten de lentecollectie van de handelszaken onthullen. "We willen dit evenement drie keer per jaar organiseren om het mooie aanbod van winkels en handelszaken in Lokeren in de kijker te zetten", aldus Snoeck.





(YDS)