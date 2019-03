Hagewinde start met bouw prikkelarm paviljoen voor jongeren met gedragsstoornis: “Uniek project in regio Waas en Dender” Yannick De Spiegeleir

01 maart 2019

16u30 0 Lokeren Op de terreinen van Multifunctioneel Centrum (MFC) De Hagewinde zijn de afbraakwerken gestart voor de bouw van een nieuw prikkelarm paviljoen voor jongeren met een zware emotionele of gedragsstoornis. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, wordt de toegang tot de parking van de Peperkoekdreef langs de Poststraat minstens enkele maanden afgesloten.

De eerste aanzet van de bouwplannen van De Hagewinde dateert al van 2016. “Waar we jongeren nu noodgedwongen isoleren, kunnen we hen in een prikkelarme nieuwbouw in betere omstandigheden onderbrengen”, zegt Bert Vanacker, algemeen directeur van De Hagewinde. “Deze leefomgeving is een uniek project in de regio van Waas en Dender.”

Recent zijn de afbraakwerken van een oud gebouw gestart om plaats te ruimen voor de nieuwbouw die de deuren zal openen tegen eind maart 2020. Om de werken zo veilig mogelijk te laten verlopen besliste het stadsbestuur om de werftoegang van de Poststraat naar de Peperkoekdreef af te sluiten voor alle verkeer. Bestuurders kunnen de parking in de Peperkoekdreef bereiken en verlaten via de Sportlaan, ook het fiets- en wandelpad naar de Oude Durme blijft toegankelijk.

Op de jongste gemeenteraad polste Groen-raadslid Alain Debbaut namens de bewoners van de Peperkoekdreef naar enkele maatregelen om de overlast voor de buurt te beperken. “Op de parking in de Peperkoekdreef is er regelmatig sprake van foutparkeerders en nachtelijke overlast van auto’s die de afgelegen plek opzoeken om zaken te doen die het daglicht niet mogen zien”, schetst Debbaut. In samenspraak met buurtbewoners stelt hij voor om de parking tijdens de duur van de werkzaamheden nagenoeg helemaal af te sluiten en de rijrichting vanuit de Sportlaan alleen toe te staan voor bewoners en bestemmingsverkeer. “De Peperkoekdreef is immers niet voorzien op tweerichtingsverkeer en omdat de parkeermogelijkheden nu nagenoeg gehalveerd zijn ga je zoekverkeer genereren.” Daarnaast polste het raadslid ook naar de mogelijkheid om de toegang vanuit de Peperkoekdreef ’s avonds en in weekends open te stellen voor fietsers en voetgangers en tot slot ook om een oplossing te vinden voor een overlastproblematiek. “Vanuit de buurt werd het voorstel geopperd om er cameratoezicht te houden.”

Schepen Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) beloofde op de gemeenteraad de voorstellen van de buurt te bekijken. “Het volledige afsluiten van de parking lijkt me niet aan de orde. Ook het tijdelijk openstellen van de toegang naar de Poststraat voor fietsers en voetgangers in het weekend of ’s avonds is moeilijk haalbaar. Daarom opteren we om deze enkele maanden dicht te houden. We zullen samen met de buurtbewoners kijken hoe we de overlast verder kunnen indijken.”