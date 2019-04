Grote som geld gevonden bij controle van auto Kristof Pieters

02 april 2019

15u48 0

In de nacht van zondag op maandag hebben de nachtploegen van de politie Lokeren omstreeks 4 uur een controle gedaan van het verkeer dat in de Martelarenlaan reed. Een 48-jarige bestuurder kon geen verzekeringsbewijs voorleggen. In zijn voertuig troffen de agenten op verschillende plaatsen bankbiljetten aan die samen een aanzienlijke som vormden. Het geld werd in beslag genomen. De politie onderzoekt nu de herkomst van het geld.