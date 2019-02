Grote hoeveelheid geld aangetroffen bij controle van voertuig Kristof Pieters

08 februari 2019

Een nachtploeg van de politie Lokeren heeft donderdagochtend rond 3 uur een voertuig gecontroleerd in de Martelarenlaan. De twee inzittenden waren in het bezit van een grote hoeveelheid geld. Ook in het voertuig werd een aanzienlijke som geld teruggevonden. Er werd een proces-verbaal ‘witwassen’ opgesteld. Het geld en een GSM werden in beslag genomen. Bij dergelijke dossiers moeten de personen namelijk bewijzen wat de herkomst van het geld is.