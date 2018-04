Groot scherm reist door stad voor WK-matchen POP-UP SUPPORTERSDORP VERHUIST ELKE MATCH BELGEN NAAR ANDERE LOCATIE YANNICK DE SPIEGELEIR

10 april 2018

02u58 0 Lokeren Goed nieuws voor de fans van de Rode Duivels die de WK-campagne van onze nationale ploeg deze zomer in een gezellig kader willen volgen. De stad voorziet een groot scherm dat voor elke wedstrijd verhuist naar een andere locatie.

In 2016 vormde de Oude Vismijn nog het vaste decor voor de uitzendingen op groot scherm tijdens het Europees Kampioenschap toen de Duivels in de kwartfinale strandden tegen Wales. Brasserie De Fonteyn en Serviceclub 51 namen toen de organisatie op zich. Nu er op het stadsplein een nieuw woonproject verrijst is die locatie geen optie meer.





Het Lokerse stadsbestuur trekt daarom dit jaar het laken naar zich toe en besliste om een groot scherm en de nodige technische ondersteuning te voorzien. Deze keer wordt er niet geopteerd voor een vaste uitvalsbasis. Bij elke groepsmatch verhuist het Lokerse pop-up WK-dorp naar een andere locatie. "Op die manier hopen we de Lokeraars als één man achter de Rode Duivels te scharen", zegt schepen van Sport Jerome Van Doorslaer (Open Vld).





De culturele site Vagevuur mag op maandag 18 juni de spits afbijten voor de openingsmatch van de Rode Duivels, die het die dag opnemen tegen voetbaldwerg Panama. "Het groot scherm zal opgesteld staan op de Windekindparking. De stad voorziet naast het grote scherm ook de technische ondersteuning. Ons Vagevuurteam zorgt voor de uitbating", zegt Pieter-Jan Van der Bracht van jeugdhuis T-Klub, dat sinds dit jaar gevestigd is in de Vagevuursite aan de Heilig Hartlaan. "We zien de uitzending van de WK-match als een mooie opener voor de tweede editie van onze zomerbar in juli en augustus. Die krijgt net als vorig jaar opnieuw een culturele invulling met podiumkansen voor jong talent."





Na de eerste match verhuist het groot scherm op zaterdag 23 juni naar de Markt voor de confrontatie met Tunesië. "De onderhandelingen met de middenstand lopen nog om te bepalen wie de uitbating op zich zal nemen. De wedstrijd valt samen met de organisatie van Lokoda (Lokerse koopjesdag, red.) en start al om 14 uur", aldus Van Doorslaer. De uitzending van de laatste groepsmatch op donderdag 28 juni zal plaatsvinden in Park Ter Beuken. De uitbating is die dag in de handen van Gaant!?.





Ook de inwoners van de Lokerse deelgemeente komen wellicht aan hun trekken. Voor de achtste finale begin juli zal het scherm verhuizen naar een nader te bepalen locatie in Eksaarde. Voorwaarde is uiteraard wel dat de Duivels zich eerst plaatsen voor de volgende ronde. "Als onze nationale voetbalploeg daarna nog verder doorstoot, verhuist het scherm normaal terug naar de Markt", geeft Van Doorslaer nog mee.