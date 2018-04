Groen vraagt intrekking wegentracé Spoelepark 21 april 2018

03u03 0

Gemeenteraadslid Björn Rzoska (Groen) heeft een extra agendapunt laten toevoegen aan de komende gemeenteraad van maandag. Het oppositieraadslid stelt voor om de goedkeuring voor de wegenis in het woonuitbreidingsgebied in de Spoelewijk in te trekken. "Als een meerderheid van de gemeenteraad het punt goedkeurt is élke juridische grond weg voor de ontwikkeling van een verkaveling in het woonuitbreidingsgebied waar het buurtcomité pleit voor de inplanting van een Spoelepark. Als er dan toch ooit nieuwe verkavelingsplannen zouden opduiken, moeten die eerst langs de gemeenteraad passeren", aldus Rzoska. (YDS)