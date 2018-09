Groen pleit voor zitbank die overleden Wera herdenkt Yannick De Spiegeleir

05 september 2018

10u05 1 Lokeren Bijna een jaar geleden kwam Wera Wisniewska op een tragische wijze om het leven op de Markt van Lokeren. Groen wil haar herinneren door de zitbank die bij het ongeluk werd vernield te vervangen en te voorzien van een gedachtenisplaatje.

De vrouw met Poolse roots kwam vorig jaar om het leven in een brand toen een jonge twintiger zich met zijn wagen door de gevel van de leegstaande winkel boorde onder het appartement van Wera. “Los van de vraag naar een volgehouden streng optreden van stad en politie tegen overdreven snelheid en onaangepaste rijstijl willen we één jaar na haar overlijden haar zinloze dood een blijvende plaats geven in ons stadscentrum”, zegt raadslid Alain Debbaut (Groen). De betrokken chauffeur heeft, vooraleer hij zijn auto in de etalage van de winkel ‘parkeerde’, op zijn verwoestend parcours ook een zitbank kapot gereden. Groen vraagt dat de stad het initiatief neemt om een nieuwe zitbank te plaatsen, op dezelfde locatie en met een gedachtenisplaatje als blijvende herinnering aan Wera en om ons letterlijk te doen stilstaan bij het leed dat ongepast rijgedrag kan aanrichten. “Deze bank zou dan tegen 16 oktober – een jaar later – klaar kunnen zijn om ‘ingezeten’ te worden, eventueel met een klein moment van eerbetoon”, aldus Debbaut. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) liet op de jongste gemeenteraad weten dat de stad het voorstel zal bekijken.