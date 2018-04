Groen licht voor moskee in Sterrestraat TURKSE GEMEENSCHAP WIL 3,5 MILJOEN EURO INZAMELEN VOOR BOUWPROJECT YANNICK DE SPIEGELEIR

20 april 2018

02u33 0 Lokeren De Turkse gemeenschap wil eind dit jaar starten met de bouw van een nieuwe moskee in de Sterrestraat. Om alle Lokeraars kennis te laten maken met de toekomstige locatie organiseert de moskeevereniging dit weekend een multicultureel lentefeest.

De moskeevereniging kampt op haar huidige locatie in de Koophandelstraat al jaren met een nijpend plaatsgebrek. In eerste instantie liet de Turkse gemeenschap haar oog vallen op de voormalige site van het ministerie van Financiën tussen het Vrijheidsplein en de Kleine Dam, maar na protest van het Vlaams Belang en negatief advies van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar besloot de Turkse gemeenschap haar pijlen te richten op een alternatieve en ruimere locatie: een privéparkeergarage en achterliggende weide in de Sterrestraat van in totaal ongeveer 6.000 vierkante meter groot.





Voor die nieuwe plannen is er nu wel goed nieuws uit de bus gekomen. De bouwvergunning is goedgekeurd door het Lokerse stadsbestuur en eind dit jaar wil de geloofsgemeenschap starten met de bouw van de nieuwe moskee van 1.500 vierkante meter groot voor een geschat budget van 3,5 miljoen euro. Naast een functie als gebedshuis zal het nieuwe complex ook fungeren als cultureel ontmoetingscentrum voor de leden van de moskeevereniging.





100 parkeerplaatsen

"De bouw zal worden gefinancierd door onze gemeenschap in Lokeren. Ieder gezin zal een bijdrage leveren van 2.500 euro en we zullen ook een benefietevenement organiseren", zegt moskeevoorzitter Adem Mergen. "We voorzien ook meer dan 100 parkeerplaatsen. Het zal wel zeker nog enkele jaren duren voor we verhuizen naar onze nieuwe locatie." De parkeergarages zijn intussen gesloopt en de moskeevereniging hoopt tegen eind dit jaar met de bouw van het nieuwe complex van start te gaan.





Om de toekomstige verhuis te vieren, organiseren de moskeevereniging en de vrouwenvereniging dit weekend een eerste editie van een multicultureel lentefeest op de bouwlocatie in de Sterrestraat. De komende jaren wil de gemeenschap het initiatief herhalen. "Het evenement is gratis en iedereen is welkom", nodigt Mergen uit. Zowel zaterdag als zondag staan er optredens op het programma met onder meer volksdansoptredens en een kindershow. Bezoekers zullen ook kunnen proeven van verschillende smaken uit de Turkse keuken, cultuur en godsdienst aan verschillende kraampjes met een aanbod van döner tot barbecuespecialiteiten.





Het multicultureel lentefeest in de Sterrestraat vindt morgen en zondag plaats telkens van 10 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds.





