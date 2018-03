Groen licht voor herinrichting Stationsplein 31 maart 2018

De Lokerse gemeenteraad heeft met een meerderheid de goedkeuring gegeven voor de herinrichting van het Stationsplein in Eksaarde. Voor de herinrichting werd een bevraging gelanceerd bij de bevolking. Ondertussen heeft het studiebureau Evolta uit Moerbeke een ontwerp en dossier opgemaakt voor de heraanleg. Zo zullen er onder meer petanquepleintjes worden aangelegd en zal het plein verhard worden met kasseien. Het budget voor het project is geraamd op 433.000 euro. De stad gaat nu via een openbare procedure op zoek naar een aannemer om het project uit te voeren. (YDS)