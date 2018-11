Groen-fractie betreurt plan om eiken in Zeveneken te rooien Yannick De Spiegeleir

27 november 2018

14u29 2

In de Lokerse gemeenteraad kwam Björn Rzoska (Groen) tussen over de geplande kap van de zeven eiken van Zeveneken. Op de agenda van de gemeenteraad stond immers de heraanleg van de N70 in de dorpskern die gepland is door het Agentschap Wegen en Verkeer. “We zullen dit punt goedkeuren, want de zeven eiken staan niet op Lokers grondgebied, maar we hopen dat er een moment komt dat dergelijke bomen erkend worden als een monument. We blijven kritisch voor de aanpak van AWV in dit dossier”, aldus Rzoska. Schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) reageerde kort. “Onderzoeken hebben aangetoond dat één van de eiken de werken sowieso niet zal overleven. Dat heeft AWV en de gemeente Lochristi ertoe aangezet om alle bomen te rooien en ze te vervangen door zeven nieuwe eiken.”