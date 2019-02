Graffitikunstwerk van Lokerse straatkunstenaar Kitsune Jolene siert nieuwe instuif Vagevuursite: “Street art bracht me al tot in Dubai” Yannick De Spiegeleir

06 februari 2019

13u36 3 Lokeren In de Kazernestraat opent jeugdhuis T-Klub vanavond feestelijk haar nieuwe instuifruimte. Dé blikvanger is een street art-kunstwerk van Jolien De Waele (27), alias Kitsune Jolene. “Het werk beeldt de Keltische godin ‘The Morrigan’ af. Zij waakt vanaf nu over Vagevuur.”

De Waele is niet aan haar proefstuk toe op de voormalige site van Windekind, waar jeugdhuis T-Klub sinds enkele jaren haar uitvalsbasis heeft. In de vorige instuifruimte, die weldra tegen de vlakte gaat, toverde ze al een opvallend beeld van een vrouw op de muren.

Dubai

“Ik ben nog maar een jaar bezig met street art. Voor een opdracht van een Amerikaans cosmeticamerk was ik op zoek naar een beschikbare muur. Zo kwam ik terecht bij de Vagevuursite van de T-Klub, waar ik al sinds mijn vijftiende kind aan huis ben.” Eind 2018 was ze nog aan de slag in een koffiebranderij in het verre Dubai. “De opdrachtgever had mijn werk opgepikt via Instagram”, vertelt De Waele, die opgroeide in Eksaarde.

De Waele heeft een voorliefde voor mythologie. Zo verwijst haar artiestennaam Kitsune naar een vos uit de Japanse mythologie die tot honderd jaar oud kan worden en van gedaante kan verwisselen in een jonge vrouw. Ook haar kunstwerk in de nieuwe instuif houdt verband met mythologie. “De mural is gebaseerd op de Keltische godin van leven en dood ‘The Morrigan’. Ze is in het gezelschap van drie raven omdat ze ook soms in die gedaante verschijnt in de verhalen.”

Geheime doorgang

Niet enkel het werk van Kitsune Jolene springt in het oog in de nieuwe instuifruimte. Zo is er een wand met houten rondes met een verborgen schuifdeur die naar de kapel van de Vagevuursite leidt. “Het gehele interieur is gemaakt met materiaal dat we gerecycleerd hebben tot iets nieuws”, zegt Wouter De Geest van jeugdhuis T-Klub.

De bezoekers van de Vagevuursite zullen enkele maanden met verbouwingswerken geconfronteerd worden. Intussen werd afscheid genomen van de vorige instuifruimte met een heuse rouwbrief, maar het personeel en de vrijwilligers maken van de noodgedwongen verhuis een deugd. “Alles zit in het nieuw: we hebben een nieuwe toog, verlichting en kunstwerken”, klinkt het. Ook de ingang van het complex verhuist: van de parking van de Heilig Hartlaan naar de rode deur in de Kazernestraat.

“We hebben ook maatregelen ingebouwd om de overlast voor de buren zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben we een fietsenstalling in het gebouw geïntegreerd”, stipt Pieter-Jan Van der Bracht, coördinator van het jeugdhuis, aan.

De Vagevuursite opent vanavond voor het publiek vanaf 20 uur. Op zaterdag 16 februari vindt op de site het evenement ‘Brewski’ plaats, waar je kan proeven van Vlaamse streekbieren. Meer streetart van Kitsune Jolene is te bewonderen op haar Facebook- of Instagrampagina.